Gelsenkirchen (ots) - Selbst bei einer erfolgreichen Transformation derIndustrie zur Klimaneutralität wird es noch Prozesse geben, bei denenunvermeidbare CO2-Mengen entstehen. Der Umgang mit diesen bildet daher einenwichtigen Baustein für die klimaneutrale Zukunft - der Aufbau einerentsprechenden Infrastruktur für den Transport des Kohlendioxids (CO2) istentsprechend unumgänglich. Mit dem heute (8. Dezember) veröffentlichtenDiskussionspapier zeigt die unter dem Dach der LandesgesellschaftNRW.Energy4Climate arbeitende Initiative IN4climate.NRW die Herangehensweise füreine ökonomisch sinnvolle Infrastrukturentwicklung auf.Die Reduktion von klimaschädlichen CO2-Emissionen ist auf dem Weg in eineklimaneutrale Industriezukunft das oberste Ziel. Doch auch zukünftig wird esProzesse geben, bei denen die Entstehung von Kohlendioxid unvermeidbar ist, zumBeispiel, weil CO2 in Rohstoffen wie Kalkstein selbst enthalten ist und währendder Verarbeitung entweicht. Damit diese Restemissionen abgefangen, gespeichertoder weiter genutzt werden können, bedarf es einer Infrastruktur, die denTransport des Gases ermöglicht. IN4climate.NRW skizziert in dem heuteveröffentlichten Diskussionspapier "Impuls: Nationaler Planungsprozess für eineCO2-Transportinfrastruktur" einen Planungsprozess, der eine ökonomisch sinnvolleInfrastrukturentwicklung ermöglicht und damit einen wichtigen Beitrag zurInvestitionssicherheit leistet. Insgesamt 21 Partner der Initiative haben dasPapier mitgezeichnet, darunter hochrangige Forschungseinrichtungen wieFraunhofer UMSICHT und das Wuppertal Institut, die Universität RWTH Aachen sowiedie Unternehmen Air Liquide , BP, Heidelberg Materials, Uniper, Thyssengas, OpenGrid Europe, Wittekind und Lhoist.Samir Khayat, Geschäftsführer von NRW.Energy4Climate: "Um CO2, das nichtvermieden werden kann, am Eintritt in die Atmosphäre zu hindern, muss eszunächst an der industriellen Quelle abgefangen werden. Über eine entsprechendeInfrastruktur soll das Klimagas anschließend entweder chemisch genutzt odergeologisch gespeichert werden. Der strukturierte Aufbau eines Transportnetzesist daher ein dringliches Anliegen, mit dessen Planung aufgrund des großenzeitlichen Vorlaufs jetzt begonnen werden muss, um eine rechtzeitigeBereitstellung zu gewährleisten. Mit der Initiative IN4climate.NRW bringen wirdie Kompetenzen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft an einen Tisch undentwickeln konkrete Strategien, um Klimaneutralität in der Industrie in diePraxis umzusetzen."In NRW wurden bereits mit der Carbon Management Strategie die Grundsteine für