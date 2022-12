EcoFlow bringt hocheffizienten, intelligenten Dualkraftstoff-Generator mit Kapazität für fünf Tage Notstromversorgung auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - Die neueste Ergänzung des EcoFlow-Ökosystems, der

Smart Generator (Dual Fuel), kann mit Erdgas und Propan betrieben werden und

bietet verbesserte Effizienz und saubere Energie.



EcoFlow (https://www.ecoflow.com/) , ein Unternehmen für umweltfreundliche

Energielösungen, brachte heute den Smart Generator (Dual Fuel)

(https://eu.ecoflow.com/products/dual-fuel-generator) auf den Markt, einen

leistungsstarken Generator, der neben Standardgas auch Propan als

Brennstoffquelle nutzt. Der Smart Generator (Dual Fuel) kann mit erhöhter

Energieeffizienz und weniger Emissionen beim Betrieb mit Propan [i] bis zu 20

kWh Strom erzeugen, genug, um im Notfall den Strombedarf einer

durchschnittlichen Familie für etwa fünf Tage[ii] zu decken.





"Der Smart Generator (Dual Fuel) ist eine Demonstration des Engagements vonEcoFlow, Energie in die Hände der Menschen zu legen und eine umweltfreundlicheZukunft aufzubauen", sagte Bruce Wang, CEO von EcoFlow. "Er bietet Sicherheitbei längeren Stromausfällen und verbraucht dabei weniger Kraftstoff, stößtweniger Emissionen aus und verursacht weniger Lärm."Umweltfreundlichere, flexiblere Notstromversorgung zu HauseDurch hinzufügen von Propan als zweite Brennstoffquelle bietet der SmartGenerator (Dual Fuel) seinen Nutzern unschätzbare Flexibilität beilanganhaltenden Stromausfällen und ist damit die ideale Notstromquelle fürHaushalte oder Wohnmobile. Die Verwendung von Propan, das in LPG-Tanks gelagertwird, ermöglicht eine längere Lagerung und erfordert viel weniger Wartung alsdie Verwendung von Erdgas. Im Vergleich zu Erdgas verbraucht Propan alsBrennstoffquelle auch weniger Energie pro Kilowattstunde und erzeugt geringereMengen an giftigen Gasemissionen.Unglaubliche Effizienz mit dem EcoFlow-ÖkosystemDer Smart Generator (Dual Fuel) ist mit dem EcoFlow-Ökosystem kompatibel. BeimAufladen der tragbaren Stromstationen DELTA Pro oder DELTA Max oder derPower-Kits spart der Smart Generator (Dual Fuel) bis zu 40 %[iii] Kraftstoff imVergleich zu anderen Generatoren und Stromspeichern. Dank der höheren Effizienzbenötigt der Smart Generator (Dual Fuel) nur 2,7 Stunden für das vollständigeAufladen von DELTA Pro und 1,5 Stunden von DELTA Max.Schutzmechanismen für eine sicherere NutzungDer Smart Generator (Dual Fuel) sorgt durch eine Vielzahl von Schutzmechanismenund Warnsystemen für eine sichere Nutzung. Um das Gesundheitsrisiko durchKohlenmonoxid auszuschließen, warnt ein CO-Warnsystem den Benutzer bei hohenCO-Werten und schaltet den Generator automatisch ab, bevor die sicheren Werte