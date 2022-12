Frankfurt am Main (ots) -



- Zukunftsweisender Schritt zur Digitalisierung von Emissionen

- Einsatz neuer Technologien steigert Effizienz und reduziert Kosten

- KfW prüft weitere Schritte der Digitalisierung des Emissionsverfahrens

- Clearstream plant Erweiterung des Angebots von D7 auch in weiteren Ländern



Die KfW hat als erster Emittent eine digitale Emission als festverzinsliches

Zentralregisterwertpapier auf Basis des elektronischen Wertpapiergesetzes (eWpG)

begeben. Damit hat sie zusammen mit Clearstream, dem Nachhandelsdienstleister

der Gruppe Deutsche Börse, einen zukunftsweisenden Schritt zur Digitalisierung

von Wertpapieremissionen im größten Kapitalmarktsegment - dem der

festverzinslichen Schuldverschreibungen (Fixed Income) - gemacht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Emission wurde von Clearstream auf der digitalen Nachhandelsplattform D7 derDeutschen Börse durchgeführt. Bei der Transaktion handelt es sich um eineAnleihe mit einem Volumen von EUR 20 Mio., einer Laufzeit von 2 Jahren und einemKupon in Höhe von 2,381 %. Die Begebung der Anleihe wurde von der Deutschen Banksowie von Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet."Die Digitalisierung ist ein zentraler Bestandteil unserer im Aprilverabschiedeten Strategie KfWplus. Es ist daher großartig, dass die Treasury unddas Transaktionsmanagement der KfW diese wegweisende elektronische Transaktionüber die D7-Plattform umgesetzt haben. Für uns als einer der global größtenKapitalmarktemittenten ist Innovation im Bereich unserer Refinanzierung vonBedeutung, um Effizienz zu erhöhen und operative Risiken sowieTransaktionskosten zu reduzieren", erklärt Melanie Kehr, Mitglied des Vorstandsder KfW Bankengruppe."Mit dieser Emission ist die KfW Pionier in ihrem Marktsegment und gibt damitden Marktteilnehmern ein wichtiges Signal: Die Transaktion lief reibungslos undebnet auch anderen Emittenten festverzinslicher Wertpapiere den Weg für weitereEmissionen.", erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe.Um Vorteile der Digitalisierung noch effektiver nutzen zu können, prüft die KfW,wie sich weitere Elemente des Emissionsprozesses digitalisieren lassen. BeimEinsatz von digitalen Technologien sollte stets auch ein wesentliches Anliegenvon Investoren bedacht werden - die Liquidität von Anleihen.Jens Hachmeister, Head of Issuer Services & New Digital Markets bei Clearstream,sagt: "Mit der digitalen Nachhandelsplattform D7 schaffen wir eine neueInfrastruktur für zukunftsfähige Märkte weltweit. Damit bieten wir unserenKunden eine wesentlich schnellere und skalierbare Lösung für die Emission vonWertpapieren. Nach dem erfolgreichen Start mit strukturierten Produkten