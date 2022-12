Sollte sich in den kommenden Tagen tatsächlich die SKS-Formation mit einem Rückfall unter 121,12 US-Dollar bemerkbar machen, müssten zeitnahe Abschläge zunächst auf 118,60 und darunter den etwas größeren Unterstützungsbereich um 116,06 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Im besten Fall geht es noch einmal auf die Jahrestiefs bei 107,07 US-Dollar zurück, wo Anleger anschließend einen etwas größeren Boden ausbilden könnten. Ein bullisches Szenario tritt dagegen erst oberhalb von 130,00 US-Dollar auf, dann würden die beiden Zielmarken um 133,91 und dem EMA 200 bei 136,50 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken.

Nach dem 3M bei 259,77 US-Dollar im Januar 2018 seinen vorläufig letzten Höhepunkt markiert hatte, trat die Aktie in einen Abwärtstrend ein und fiel in einem ersten Schritt in den Bereich von 115,00 US-Dollar im März 2020 zurück. Nachdem ein anschließendes Verlaufshoch bei 208,95 US-Dollar Anfang letzten Jahres markiert wurde, kam erneut Verkaufsdruck auf und schickte die Aktie auf 107,07 US-Dollar abwärts. Seit einem hoffnungsvollen Doppelboden aus Anfang Oktober konnte sich 3M wieder zur Oberseite lösen und auf 133,91 US-Dollar zulegen. Den 200-Tage-Durchschnitt verfehlte das Papier jedoch und kann sich lediglich auf dem 50-Tage-Durchschnitt abstützen. Allerdings mahnen die Kursmuster seit Anfang November in Form einer SKS-Formation zu erhöhter Vorsicht.

