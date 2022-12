ees Europe und InterBattery kooperieren / Südkoreaner präsentieren in München (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München / Pforzheim (ots) - Die ees Europe, die größte und internationalsteFachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme in Europa, und dieInterBattery, Südkoreas führende Batteriemesse, haben eine Kooperationvereinbart. Erstmals wird sich die südkoreanische Batterieindustrie mit einem"InterBattery Showcase" und einer Konferenz für Batteriezellhersteller undAutomobilfirmen auf der ees Europe 2023 vom 14. bis 16. Juni in Münchenpräsentieren.Die Solar Promotion GmbH sowie die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH& Co. KG (FWTM) haben kürzlich die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. DieUnternehmen organisieren Europas größte energiewirtschaftliche Plattform Thesmarter E Europe mit vier parallel stattfindenden Fachmessen: ees Europe,Intersolar Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Die ees Europe 2023kooperiert erstmals mit der Korea Battery Industry Association (KBIA), Südkoreasgrößtem Messe- und Kongresszentrum Coex sowie der staatlichen Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). Im Rahmen des "InterBattery Showcase"präsentieren sich Unternehmen der südkoreanischen Batterieindustrie in einemspeziellen Ausstellungsbereich der ees Europe auf der Messe München. Innerhalbdes Showcases organisiert die InterBattery vom 14. bis 15. Juni auch eine eigeneKonferenz, den Battery Day Europe, der neueste Technologien, Erkenntnisse undPrognosen der weltweiten Batterieindustrie erörtert und die Marktpolitikzwischen Europa und Korea analysiert. Er findet als perfekte thematischeErgänzung zusätzlich zur ees Europe Conference (13./14. Juni) statt.Kontakte zu südkoreanischen Ausrüstern und LieferantenDie ees Europe, deren Schwerpunkt auf Batterie- und Energiespeichersystemenliegt, stärkt durch die Kooperation ihr Angebot im Batterie-Up-stream-Bereich.Mit der InterBattery, die im Rahmen der ees Europe stattfindet, bieten dieOrganisatoren die größte europäische Branchenveranstaltung, die das gesamteSpektrum des Batteriemarktes abdeckt. "Der 'Interbattery Showcase' bietet einenhochinteressanten Mehrwert für unsere Aussteller und Fachbesucher aus derBatteriebranche ", sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar PromotionGmbH. "Auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter EEurope können Aussteller und Fachbesucher wichtige Kontakte zu südkoreanischenAusrüstern und Lieferanten der Batteriebranche knüpfen", so Elsässer. "DerInterbattery Showcase und der Battery Day Europe richten sich insbesondere an