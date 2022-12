Bayer - 50er-EMA durchbrochen

Die Aktien sind direkt nach unten durchgebrochen, die Lage hat sich damit weiter eingetrübt. Setzt sich die Abwärtsdynamik weiter fort, könnte es auch zu einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart kommen. In diesem Fall würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden.

Am Vortag hieß es im Insight: "Der 50er-EMA ist oft die Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension im übergeordneten Aufwärtstrend. Möglicherweise können die Aktien von Bayer in diesem Bereich wieder nach oben abdrehen und die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Kommt es hingegen doch zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 50er-EMA, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrutsch bis in den Bereich der Unterstützung bei 50,50 Euro möglich werden."

