Köln (ots) - "Die Bedrohungslage im Cyber-Raum ist angespannt, dynamisch undvielfältig und damit so hoch wie nie."Die IT-Sicherheit dominiert in zahlreichen Firmen die Budget- undProjekt-Planung für das kommende Jahr. Mehr Personal planen allerdings nurwenige Chefs - sowohl aus internen Gründen, aber auch auf Grund desFachkräftemangels. So sehen sogar 27 Prozent der IT-Entscheider die Kompetenz-und Qualifikationslücke als größtes Hindernis bei der digitalen Transformation.Zu diesen Ergebnissen kommt die Red Hat-Studie Global Tech Outlook 2023(https://www.redhat.com/de/resources/2023-global-tech-outlook-overview) , zu dermehr als 1.700 Unternehmen befragt wurden. "Die Ergebnisse zeigen klar einMissverhältnis in der IT-Sicherheitsbranche, das nur durch Outsourcing gelöstwerden kann. In der heutigen IT-Welt, wo selbst Mittelständler jede Minute einemCyberangriff ausgesetzt sein können, ist das nötige Schutzniveau kaum durchinterne Kräfte zu gewährleisten", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer vonTelonic (http://www.telonic.de/) . Das Systemhaus mit Hauptsitz in Köln istdiesem Trend bereits vor Jahren gefolgt und sichert als externer DienstleisterNetzwerke für mittelständische und große Unternehmen ab und betreibt dazu eineigenes Security Network Operation Center (SNOC). Dort wird mit übergreifendeingesetztem Fachpersonal und langjähriger Erfahrung für Sicherheit und passendeBetreuung im Ernstfall gesorgt.Externes KontrollzentrumFür Telonic ist nicht relevant, ob ein Unternehmen ein physisches Data Centerbetreibt oder Daten teilweise oder komplett in der Cloud nutzt. Auchstandortübergreifend ist die Technologie, die im SNOC genutzt wird, einsetzbarund sorgt für optimalen Schutz und vor allem ein reaktives Team rund um die Uhr.Der IT-Sicherheit räumen laut Global Tech Outlook 2023 - wie bereits im Vorjahr- die meisten Führungskräfte die höchste Priorität ein, 44 Prozent sehen sieunter den drei wichtigsten Aufgaben im neuen Jahr. "Damit wird klar, dass enormeBudgets dafür zur Verfügung stehen - aber kein ausreichendes Personal. DieGefahr ist dann die Anschaffung einer Vielzahl von Sicherheits-Soft- undHardware, die nicht immer zielführend arbeitet, sondern oft die Performanceeines Netzwerks reduziert und teure Wartungskosten mitbringt", erklärt AndreasSchlechter von Telonic. Das Unternehmen hat sich bereits vor Jahrzehnten auf densicheren Aufbau und Betrieb von Netzwerken spezialisiert und arbeitet dazu mitführenden Technologien von handverlesenen Partnern aus aller Welt. Das Ziel:"Wir wollen der dunklen Seite der IT-Macht immer einen Schritt voraus sein statthinterher", so Schlechter. Das auf IT-Sicherheit und Netzwerke spezialisierte