Consline AG untersucht Zufriedenheit mit e-Autos - Hyundai Kona mit sehr positivem Gesamtergebnis, Infotainment/Connectivity für die Fahrer am wichtigsten (FOTO)

München (ots) - In einer aktuellen Studie der Consline AG

(http://www.consline.com/) schneidet der Hyundai Kona unter fünf aktuellen

BEV-Modellen am besten ab. Als wichtigste Faktoren für die Zufriedenheit von

e-Auto-Fahrern wurden Infotainment/Connectivity, Reichweite und Assistenzsysteme

identifiziert.



Untersucht wurde ein Sample von Meinungen in deutschsprachigen Online-Foren

2021/2022. Im Ergebnis wurden 1.240 Aussagen von Fahrern der Modelle Audi

e-tron, Hyundai Kona Elektro, Mercedes EQC, Tesla Model 3 und VW ID.3 in 12

relevanten Kategorien ausgewertet: Antrieb/Fahrspaß, Assistenzsysteme, Design

außen, Design innen, Infotainment/Connectivity, Fahrkomfort, Ladevorgang,

Platzangebot, Preis/Leistung, Sicherheit, Sitzkomfort sowie

Verbrauch/Reichweite.