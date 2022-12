Geht es nach so manchen Marktstrategen, könnten die kursierenden Rezessionsängste den S&P 500 Anfang des Jahres 2023 weiter bergab drücken. "Ich denke, das eigentliche Problem ist, dass wir innerhalb des Abwärtstrends an kurzfristigem Schwung verlieren. Die kurzfristige Erholungsrallye hat anscheinend ihren Halt verloren", zitiert CNBC Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies. Die Portfoliomanagerin verkaufte am Mittwoch Werte aus dem Finanzsektor. Sie setzt nun auf defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger.

Pessimistisch ist auch Chris Verrone von Strategas Research. Von dem Wunsch nach einer positiven Entwicklung im Dezember können sich Anleger seiner Meinung nach verabschieden. Seine Worte: "Wenn man im Dezember in ein Loch fällt, sollte man nicht erwarten, dass man gerettet wird." Dieser "Man will gar nicht aufstehen"-Moment liege noch vor uns.

Derzeit liegt der S&P 500 bei etwa 3.930 Punkten. "Es ist schwer, unter 3.400 oder 3.500 zu kommen", sagte er. Er glaubt, dass das der Tiefpunkt der Spanne ist. Überraschen würde es ihn, nicht diesen wieder zu sehen. "Irgendetwas stimmt im Moment nicht", so Verrone bei CNBC. Die Banken „wissen etwas, und das ist für mich Grund genug, mich an die Seitenlinie zu stellen", sagte er und weiter: „Irgendetwas scheint dem Markt unangenehm zu sein.“ In Märkten wie diesen sei der Besitz der Feind. "Wo gibt es immer noch den meisten Besitz? Es sind Namen wie Apple. In der Sicherheit liegt die Gefahr", sagte er.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion