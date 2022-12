Nur wenige Tage nach Beginn der ersten Bohrung auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekt in der Nähe von Las Vegas ist Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) auf eindeutige Beweise für das Vorhandensein eines ergiebigen Solevorkommens gestoßen – exakt wie vom geologischen Modell vorausgesagt. Die Bohrung dauert aktuell an und befindet sich inzwischen auf einer Tiefe von 250 Metern. Das Explorationsteam entnimmt kontinuierlich Proben der Flüssigkeit für Labortests.

Die Bohrung soll wie geplant bis zu einer Tiefe von 625 Metern fortgesetzt werden, wo dem geologischen Modell zufolge das Grundgestein beginnt. Die geophysikalischen Daten weisen auf die Existenz eines unterirdischen Sees hin, der den gesamten Claim-Block von 11,3 Quadratkilometern bedeckt und sich in alle Richtungen ausdehnt. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine enge geologische Verwandtschaft zwischen dem Jackpot Lake Projekt und der Lithiummine Silver Peak Nevada von Albemarle hin, die nur vier Autostunden entfernt liegt.

Geologen vor Ort haben bei der Auswertung der Bohrkerne festgestellt, dass es mehrere Zonen mit Evaporitkristallen gibt. Das Vorhandensein solcher Salzkristalle spricht für das Vorhandensein einer Sole bildenden Umgebung. Die Evaporitkristalle sind reichlich vorhanden und treten in den oberen 200 Metern des Bohrlochs in Form von Einlagerungen, Äderungen und Einschlüssen auf, was auf mehrere lange Perioden der Homöostase (Stabilität) mit wiederholten Akkumulations- und Konzentrationsereignissen hinweist. Wiederholte Verdunstungsereignisse über einen geologischen Zeitraum in einem geschlossenen Beckensystem sind ein primärer Mechanismus für die Konzentration von Lithium-Sole. In Anbetracht der erhöhten Lithiumkonzentrationen, die in historischen Bodenproben festgestellt wurden, könnten diese Verdunstungsereignisse Lithium konzentrieren, wenn Regenwasser durch diese Materialien fließt, wodurch in der Tiefe angereicherte Solen entstehen.

Die Geologen vor Ort haben auch Zonen mit Sand und Kies in der Tiefe beobachtet. Dabei handelt es sich um Zonen mit hoher Porosität, die für Pumpversuche im Hinblick auf eine künftige Ressourcenbewertung anvisiert werden und wichtig sind, weil sie das Jackpot Lake Salar von einem Tonprojekt unterscheiden, bei dem die Böden nicht die Porosität aufweisen, um einen Solenbetrieb zu unterstützen.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, sagte: „Die Bedeutung der Beweise, die die geologischen Gegebenheiten unterstützen, in Verbindung mit den geologischen Ähnlichkeiten und der Nähe zum einzigen inländischen Lithiumproduzenten in den Vereinigten Staaten, verheißt Gutes für das zukünftige Potenzial von USHA - sowohl kurz- als auch langfristig.“



Abbildung 1: Das Sediment aus dem Kernbohrloch JP1 im Lithium-Sole-Projekt Jackpot von Usha ist mit kleinen Kristallen und gelegentlichen weißen Bändern durchsetzt, was auf lange Prozesse der Ablagerung und Konzentration von Salzen hindeutet.



Abbildung 2: Die ersten Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake von USHA sind im Gange.

Das Lithium-Sole-Grundstück Jackpot Lake von USHA befindet sich in Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.800 Acres (etwa 11,3 km2). Die geologischen Gegebenheiten des Projekts ähneln denen der Silver Peak Nevada Lithium Mine von Albemarle, der einzigen produzierenden Lithiummine in Nordamerika, die seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist. Usha hat die Genehmigung, sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.700 Metern zu bohren. Das Projektziel wurde anhand von geophysikalischen Studien und 129 von der USGS gesammelten Kernproben mit einem durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm identifiziert. Der derzeitige Durchschnittsgehalt für das Projekt von Albemarle liegt bei etwa 121 ppm.

Fazit: Usha Resources hätte es nicht besser machen können. Die Tatsache, dass bereits das erste Bohrloch in geringer Tiefe auf Sole stößt, ist ein großer Explorationserfolg und eine erstklassige Bestätigung der Vorhersagekraft der zugrunde liegenden geologischen Modelle. Der visuelle Nachweis von Sedimenten, die auf eine wiederholte Ablagerung von Salzen hindeuten, ist ein starkes Indiz dafür, dass geologische Umfeld stimmt. Kontinuierliche salzhaltige Sedimente, die Sand- und Kieszonen umfassen, sind genau die Merkmale, die Geologen bei der Lithiumexploration in einem geschlossenen Becken sehen wollen. Usha Resources scheint aufgrund der Größe seines Projekts alles zu haben, was es braucht, um der neue Lithium-Sole-Star in Nevada zu werden. Wir freuen uns auf die Auswertung des ersten Bohrlochs und auf eine erste Ressourcenschätzung in der ersten Hälfte des Jahres 2023.

