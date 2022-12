NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Lufthansa von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 6,10 auf 8,90 Euro angehoben. Die Erholung im Reise- und Freizeitsektor setze sich trotz einer wahrscheinlichen Rezession fort, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Nach einem schwächeren Start im Jahr 2023 dürfte sich die Nachfrage in den Sommer hinein wieder erholen. Die Lufthansa beurteilt sie nun positiver aufgrund ihrer Ausrichtung gen Asien und möglicher Verkäufe von Vermögenswerten./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:30 / EST

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 7,69EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst:

Kursziel: 8,90 Euro