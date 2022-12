Hoffnungsträger Wasserstoff (FOTO)

Essen (ots) - Wasserstoff wird aktuell sehr gehypt. Politik und Wirtschaft sehen

darin eine vielversprechende Energiequelle der Zukunft. Im Interview erklärt

Katherina Reiche, Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, warum diese

Technologie "die industriepolitische Antwort auf die Klimawende" ist.



Wasserstoff war lange ein Nischenthema, mit dem sich allenfalls Visionäre

beschäftigt haben. Doch seit die Preise für Erdgas alle Grenzen sprengen, hat

das Thema neue Dringlichkeit bekommen. Wasserstoff ist ins Zentrum der Debatte

gerückt - als wichtiger Baustein für die Energiewende, für die Industrie und für

nachhaltige Verkehrsentwicklung. "Wir sehen weltweit große Investitionen, sowohl

in die Erzeugung von Wasserstoff als auch in Abnehmermärkte. Deshalb ist jetzt

Eile geboten, eine Wasserstoffwirtschaft auch hierzulande aufzubauen", sagt

Katherina Reiche. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Nationalen

Wasserstoffrats der Bundesregierung, und ist überzeugt, dass die Entwicklung

einer Wasserstoffwirtschaft nun Fahrt aufnehmen wird .





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Alle reden über Wasserstoff, gerade jetzt und in Bezug auf dieEnergieversorgung. Wasserstoff gilt aber auch als unverzichtbar zum Erreichender Klimaschutzziele. Die Verfahren, um ihn als Energieträger nutzbar zu machen,sind schon lange bekannt. Neu sind die Dimensionen, in denen Wasserstoff nunangewandt werden soll. Warum hat das so lange gedauert?// Katherina Reiche: Dass Wasserstoff erst jetzt großflächig eingesetzt wird,liegt erstens am Pariser Klimaschutzabkommen. Es verpflichtet dieWeltgemeinschaft, bis 2050 die Emissionen auf Netto-Null zu reduzieren. DieBundesregierung hat sich sogar verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zuwirtschaften. Zweitens funktioniert der europäische Emissionshandel:Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, müssen für Emissionszertifikate auch vielGeld bezahlen. Somit haben Unternehmen, die CO2-arm produzieren, einenWettbewerbsvorteil. Und drittens steht seit dem verbrecherischen Krieg Russlandsgegen die Ukraine die Energiesicherheit in Deutschland völlig neu auf derTagesordnung. Unternehmen müssen sich nun fragen, wie sie ihre wirtschaftlichenProzesse defossilisieren können und mit welchen Alternativen zu Gas sich dieindustriellen Prozesse aufrechterhalten lassen. Wir sehen weltweit großeInvestitionen, sowohl in die Erzeugung von Wasserstoff als auch inAbnehmermärkte. Deshalb ist jetzt Eile geboten, eine Wasserstoffwirtschaft auchhierzulande aufzubauen.Wofür brauchen wir Wasserstoff? Beziehungsweise, wo ist der Einsatz tatsächlichsinnvoll? Für die Mobilität? In der Industrie?// Katherina Reiche: Im Verkehrssektor in Autos und definitiv in Lkw. Wenn ich