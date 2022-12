Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Als weiteren Wert ist die RWE spannend, die sich technisch sehr gut in der aktuellen DAX-Schwäche schlägt. Ein neuer Offshore-Park in den USA begeistert die Anleger und lässt positiv in die neue Woche blicken. Wir haben dazu alle News für Sie aufbereitet.

Netflix bekommt indirekt auch Ärger und zwar über einen neuen Player am Streamingmarkt. Dieses Thema hat den Kurs noch nicht beeinflusst, ist aber tendenziell auch für Disney+-Betreiber Walt Disney als Gefahr zu bewerten. Werden dadurch die Karten neu gemischt oder wie im Fall bei Sky, eher ein Kombiangebot bei den Nachfragern für Zufriedenheit sorgen?

Die Quartalszahlen von GameStop stehen danach bei uns im Fokus. Erneut Umsatz und Gewinn schwächer, beziehungsweise reden wir über Verlust. Ist zumindest charttechnisch jetzt bei 20 Euro ein Boden in der Aktie erneut erreicht? Parallel werden einige Filialen geschlossen. Betroffen sind die Länder Österreich und Deutschland.

Darüber sprechen wir heute mit Ingmar Königshofen ausführlich und blicken auf das weiterhin positive Sentiment, was die Marktentwicklung nach unten etwas abbremst.

Der vierte Handelstag im Minus deutet sich im DAX an. Wir notieren um 14.200 Punkte und haben damit die Konsolidierung ab 14.600 Punkten weiter vorangetrieben. Die Stimmung verschlechtert sich durch Kommentare von JP Morgan Chase und weiteren renommierten Experten am Kapitalmarkt, die eine Rezession in den USA erwarten.

