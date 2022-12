Die Tochter von Honey und Barry Sherman bittet am 5. Jahrestag der Morde um Informationen; das Verbrechen bleibt ungelöst

Toronto (ots/PRNewswire) - Stellungnahme von Alex Krawczyk



Vor fünf Jahren, am 13. Dezember 2017, wurden meine geliebten Eltern, Honey und

Barry Sherman, in ihrem Haus in Toronto brutal ermordet. Bis jetzt gab es keine

Gerechtigkeit für sie und meine Familie und ich können nicht damit abschließen.



Mein Herz ist gebrochen. Mein Verlust ist unermesslich. Meine Kinder haben ihre

Großeltern verloren. Wir vermissen ihre Fürsorge, Liebe und Weisheit.