Schönheit und Sauberkeit bleiben wichtig (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Umsatz mit Schönheitspflege- und Haushaltspflegeprodukten steigt auf 30,1

Milliarden Euro

- Renner sind Düfte, dekorative Kosmetik und Waschmittel

- Industrie bleibt Stabilitätsanker in der Krise, aber steigende Kosten belasten

die Unternehmen



Gutes Aussehen, gepflegte Kleidung und ein schönes Zuhause sind den Menschen in

Deutschland auch in schwierigen Zeiten wichtig. Entsprechend deutlich fiel das

Umsatzwachstum der Schönheitspflege- und Haushaltspflegeindustrie im Jahr 2022

aus: Der Wert der im In- und Ausland verkauften Kosmetika und der Wasch-,

Pflege- und Reinigungsmittel stieg um 7,9 Prozent auf 30,1 Milliarden Euro - ein

neuer Höchststand. Besonders kräftig legte der Exportumsatz zu, der ein Plus um

15,6 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro erzielte. Die wirtschaftliche Lage der

Unternehmen hat sich dennoch stark eingetrübt. Hauptgrund ist die

Kostensteigerung bei Energie und Rohstoffen. Die überwiegend mittelständisch

geprägte Branche steht inzwischen stark unter Druck.