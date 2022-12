Warren Buffetts Plan scheint wieder einmal aufzugehen: Seit Mitte November bekannt wurde, dass der Börsenguru im dritten Quartal 2022 insgesamt 5,8 Millionen Aktien des US-Baustoffherstellers Louisiana Pacific gekauft hat, ist der Titel im Aufschwung. Innerhalb eines Monats ist der Aktienkurs um mehr als 19 Prozent gestiegen, allein gestern um 4,11 Prozent. Das geschätzte KGV liegt laut Marketscreener bei 4,61 und die geschätzte Dividendenrendite bei 1,35 Prozent. Aktuell notiert Louisiana Pacific bei 65,42 US-Dollar.

Das Unternehmen ist ein etablierter Player am Markt. Es wurde bereits 1973 gegründet und hat 4.100 Beschäftigte in den USA, Kanada, Chile und Brasilien. Bis 2021 hat es sich bemerkenswert entwickelt: Seit 2019 hat sich der Umsatz auf 4,55 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt. Das EBITDA stieg in der gleichen Zeit von 209 auf 1,97 Milliarden US-Dollar.