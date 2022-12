Chemie- und Pharma-Standort steht auf dem Spiel

Ingelheim/Ludwigshafen (ots) - Appell an die Politik: Kostenbremse umsetzen,

Bürokratie abbauen, Regulierungswelle stoppen



"Heute haben bundesweit Testwarnungen stattgefunden, um die Bevölkerung auf

einen Krisenfall vorzubereiten. Sehr real ist die alarmierende Situation in den

Unternehmen. Das Zusammenspiel von aktueller Krisenlage und zunehmendem

politischen Regulierungsdruck gefährdet die chemisch-pharmazeutische Industrie

und deren Transformation. Wir brauchen eine wirksame Kostenbremse für unsere

Branche und eine Gesetzgebung, die Wettbewerbsfähigkeit und zukunftsfähige

Arbeitsplätze der Industrie berücksichtigt", betonte Sabine Nikolaus,

Vorstandsvorsitzende der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, beim heutigen

Pressegespräch.



// Produktion im Keller, Aufträge gehen zurück





Getrieben durch enorme Kostensteigerungen erhöhten sich die Umsätze um 26% auf28,5 Milliarden Euro in der Chemie bis September dieses Jahres. Von Januar bisOktober ging die Produktion um rund 11 Prozent zurück und liegt auf demniedrigsten Stand seit fünf Jahren. Zudem stehen 14 Prozent weniger Aufträge inden Büchern. "Aus den Unternehmen haben wir gehört: 'Es war, als ob jemand denStecker gezogen hätte' ", so Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler.// Anlagen gedrosselt, Investitionen gestopptDie negative Entwicklung bei Produktion und Aufträgen ist alarmierend. "Wirerleben, dass Investitionen am Standort Deutschland geschoben oder gestopptwerden. Anlagen produzieren weniger oder stehen nahezu still. Laut einerVerbandsumfrage erwarten rund sieben von zehn Unternehmen eine Verschlechterungder Lage in den kommenden Monaten. Wenn die Unsicherheiten bleiben, kann espassieren, dass Anlagen nicht wieder angefahren und Produktion verlagertwerden", so Vogler. In dieser schwierigen Lage kommen laut Chemieverbände dieHerausforderungen der Transformation und die politische Regulierungswellenochmals dazu."Wir brauchen jetzt von der Politik entschlossenes Handeln im Sinne einerzukunftsfähigen Industrie. Es ist jetzt nicht die Zeit für Ideologie,zeitraubende Prüfungen und lange Genehmigungsverfahren. Krise ist die Zeit fürMacher", bekräftigt Nikolaus für die Chemie- und Pharma-Industrie.