Ombudsfrau Brigitte Zypries zieht positives Fazit nach einem Jahr Code of Conduct der Inkassobranche. "Die Rechtsdienstleistung ist transparenter geworden"

Berlin (ots) - Schon ein Jahr gilt der Code of Conduct für das

Forderungsmanagement. Seit dem 1. Oktober 2021 müssen sich alle der rund 500

Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) an

dieses verpflichtende Regelwerk halten. Die Frage ist: Merkt man das bereits im

Beschwerdemanagement des Branchenverbands? Zeit für Zahlen und ein erstes Fazit.



Brigitte Zypries, ehemalige Bundesjustizministerin und seit dreieinhalb Jahren

Ombudsfrau des BDIU, stellt dem Code ein gutes Zwischenzeugnis aus: "Rund 20

Millionen neuen Inkasso-Aufträgen jährlich stehen nur 1.000 Beschwerden von

Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber. Seit der Verabschiedung des Codes

im Jahr 2020 ist die Zahl dieser Eingaben sogar rückläufig. Mein Eindruck ist,

dass die Inkassounternehmen überwiegend sehr sorgfältig und beanstandungsfrei

arbeiten und, wenn Dinge einmal zu kritisieren sind, etwaige Fehler schnell und

meist auch im Interesse der jeweils Betroffenen regeln."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Weniger VerbraucherbeschwerdenNoch in 2020, dem Jahr, in dem der Code of Conduct beschlossen wurde, gab es1.274 Beschwerden. Sie reduzierten sich 2021 auf 1.032 - bis Ende 2022 werden eshochgerechnet (die Statistik hat bis jetzt die ersten elf Monate erfasst) 978Beschwerden sein.Überwiegend, das heißt in fast neun von zehn Fällen, sind es die betroffenenVerbraucherinnen und Verbraucher selbst, die eine Beschwerde beim Verband überdie Arbeit eines der Inkassounternehmen einreichen. Weitere Beschwerden kommenvon Schuldnervertretern - Freunde, Bekannte oder Bevollmächtigte der jeweiligenPersonen - sowie von Schuldnerberatungen und Verbraucherzentralen, gelegentlichauch von Inkasso-Auftraggebern. Die weitaus meisten der beanstandeten Fälleklären die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbands direkt.Bei komplexeren Sachverhalten kommt die Ombudsfrau in Spiel. Themen, dieBrigitte Zypries bearbeitet, betreffen zum Beispiel bestimmte Auslagen, dieSchuldnern von Inkassodienstleistern weiterberechnet werden. Ein weitereskritisches Thema sind Vereinbarungen zu Ratenzahlungen, bei denen die Ratenjedoch die Zinsen nicht decken, die Forderung also weiter wächst, obwohl dieSchuldnerin regelmäßig zahlt. "Hier hatte ich es mit einem Inkassounternehmen zutun, dem gar nicht bewusst war, dass die Rate zur Tilgung der Forderung zuniedrig angesetzt war. Wir konnten das allerdings schnell lösen und auch derSchuldnerin in ihrer Situation helfen", berichtet Zypries.Bericht und Dialog beim virtuellen Kongress der Branche