Fazit:

Vorläufig gehört die NVIDIA-Aktie auf die Watchlist, erst Notierungen oberhalb von mindestens 179,00 US-Dollar dürften größeres Kaufinteresse seitens großer Adressen auslösen. Das hierdurch hervorgehende Kurspotenzial würde an 193,00 und darüber 208,75 US-Dollar reichen. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK9LEW könnten Anleger bei dieser Handelsidee eine Gesamtrendite von 200 Prozent abräumen. Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,58 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach aber erst noch am 50-Tage-Durchschnitt orientieren müssen, daraus wird ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,95 Euro hervorgehen.