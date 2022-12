Berlin (ots) - Im Zusammenhang mit der Adler Group und dem Bauprojekt am

Steglitzer Kreisel sind mehrere Verfahren bei der Staatsanwaltschaft und an

Berliner Gerichten anhängig. Jetzt kommt heraus: Das Ausmaß ist größer als

bisher bekannt. Das geht aus der Antwort einer aktuellen Anfrage an die Berliner

Senatsverwaltung hervor. Diese liegt André Gaufer, Geschäftsführer der

PROfinance GmbH, vor. Sein Unternehmen hatte den Immobilienkonzern Adler Group

wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages verklagt. Gaufer: "Ich bin sehr froh,

dass durch meine Fragen weitere Details an die Öffentlichkeit gelangen."



Bei der Frage, welche weiteren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der "Adler

Group", der "Consus Real Estate" und der "Adler Real Estate" anhängig sind,

lautet die Antwort des Senats aufgrund der schriftlichen Anfrage vom 14.

November 2022:





"Amtsgericht Neukölln zum Aktenzeichen 13 C 360/22 betreffend Mängel einerMietsache und die Mietpreisbremse. Der Streitwert beträgt nach Parteiangaben3.837,30 EUR." Zum Aktenzeichen 8 C 111/22 betreffend Mängel einer Mietsache mitunbekanntem Streitwert.""Ferner sind am Landgericht Berlin insgesamt vier aktienrechtliche Verfahrenunter Beteiligung der Adler Real Estate AG zu den Aktenzeichen 91 O 70/22(Streitwert vorläufig 50.000,00 EUR), 95 O 69/22 (Streitwert vorläufig500.000,00 EUR), 102 O 122/22 AktG (Streitwert vorläufig 50.000,00 EUR) und 102O 155/21 SpruchG (Streitwert vorläufig 200.000,00 EUR) anhängig. Ein Bezug zumBauvorhaben "Steglitzer Kreisel" ist insofern nicht ersichtlich."Bei der Frage, in welchen Abteilungen die Ermittlungsverfahren geführt werdenund ob diese mit den Tochterunternehmen der Adler Group in Zusammenhang stehen,lautet die Senatsantwort:"Nachfragen bei der Staatsanwaltschaft Berlin ergaben, dass die Verfahren mitBezug zu der "Adler Group" im Wesentlichen in der Wirtschaftsabteilung 241geführt werden, welche zum Teil auch einen Bezug zu den Unternehmen "Consus RealEstate" und "Adler Real Estate" aufweisen. Eine stichpunktartig durchgeführteSystemrecherche zu Personen, welche in Beziehung zu der "Adler Group" stehensollen, ergab einige Verfahren in Allgemeinen Abteilungen. Auf unmittelbareNachfrage bei den jeweiligen Dezernentinnen und Dezernenten in den AllgemeinenAbteilungen konnte ein Bezug zu der "Adler Group" als solcher jedoch mit dennachfolgenden Ausnahmen nicht bestätigt werden. In einem Verfahren der Abteilung252 soll ein Bezug zur "Adler Group" bestehen, nicht hingegen zum Projekt"Steglitzer Kreisel". In einem weiteren Verfahren der Abteilung 283, welchesformal ein anderes Unternehmen betrifft, konnte ein Bezug zu der "Adler Group"