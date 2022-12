Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Solardoo GmbH will den Solaranlagen-Markt revolutionieren:Mit gut aufgestellten Partnern und einem eigenen, großen Team an Installateurenermöglicht das Start-up seinen Kunden, innerhalb weniger Monate eine Solaranlageauf dem Dach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Doch welche konkretenVorteile hat selbst gewonnene Solarenergie für den Verbraucher überhaupt undwelche Vorurteile gegenüber einer eigenen PV-Anlage bestehen dennoch?Eine Solaranlage auf dem Dach der eigenen Immobilie senkt die Stromkosten undmacht Verbraucher vom Netzbetreiber und der derzeitigen Energiekrise sowiesteigenden Abschlägen unabhängig - eine Vorstellung, von der Hausbesitzerträumen. Eigentümer befassen sich vor allem jetzt, vor dem bevorstehendenWinter, stark mit den Vor- und Nachteilen erneuerbarer Energien. Scheinbar vielzu hohe Kosten sowie lange Wartezeiten auf Material und externe Handwerkerhalten einige private und gewerbliche Eigentümer dennoch davon ab, in dieumweltfreundliche Energie-Alternative zu investieren. Die Experten der SolardooGmbH kennen diese Probleme und mischen den Markt gerade deshalb ordentlich auf.Denn das Unternehmen verspricht seinen Kunden, ihre Solaranlagen durch eineschnelle Installation innerhalb weniger Monate ans Netz nehmen zu können - undzwar zu fairen Preisen bei gleichzeitig hoher Qualität. Statt von externenFachleuten und Sub-Unternehmern abhängig zu sein, beschäftigt das Unternehmenein Team aus 40 eigenen Handwerkern und Elektrikern, die die Montage und Wartungder Anlagen vornehmen. Bei dem Start-up aus Hannover, das deutschlandweitagiert, erfolgen alle Arbeitsschritte aus einer Hand: von der ersten Beratungüber die Planung, Materialbestellung bis hin zur Inbetriebnahme. Ganz nach demSlogan des Unternehmens: "Wir machen solar einfach!"Das Erfolgsgeheimnis der Solardoo GmbH sind weiterhin die vielen namhaftenUnternehmen, mit denen das Start-up zusammenarbeitet. Mit der IBC Solar hat dieSolardoo GmbH einen großen und seit 40 Jahren bestehenden Partner gewinnenkönnen, der das benötigte Material in hohen Stückzahlen vorrätig hat. DieProbleme, mit denen die Kunden anderer Anbieter für Photovoltaik zu kämpfenhaben, kann die Solardoo GmbH dadurch simpel umgehen. Eine eigene Plattform,über die das Unternehmen Personal rekrutiert, macht einen jederzeitigen Einsatzvon qualifizierter Manpower möglich. Natürlich verwendet die Solardoo GmbH nurhochwertige Produkte. So greifen die Gründer beispielsweise auf das Material des