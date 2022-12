Hamburgs Familienunternehmen des Jahres feiert Richtfest (FOTO)

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie schon ein Produkt der

Firma DMG im Mund gehabt haben. Denn bei DMG in Hamburg-Lurup werden seit 1963

Dentalmaterialien entwickelt und produziert, die in Zahnarztpraxen und

Dentallaboren weltweit zum Einsatz kommen. 2022 wurde DMG Geschäftsführer Dr.

Wolfgang Mühlbauer als Hamburgs Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Am

8.12.2022 feierte man nun Richtfest für das hochmoderne neue Produktions- und

Lagergebäude zusammen mit der Bauunternehmung OTTO WULFF.



Als um 13:29 Uhr das Glas des Zimmermanns am Boden zerschellte, konnte man

rundum in zufriedene Gesichter blicken. DMG Geschäftsführer Dr. Mühlbauer

unterstrich die Wichtigkeit des Standortes im Hamburger Westen. Nils Wendler,

Geschäftsführer der OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH, betonte: "Industrie- und

Gewerbebau ist neben dem Infrastrukturbau ein wichtiges Feld, dem wir uns

verstärkt widmen. Wie im Falle von DMG finden An- und Ausbauten oftmals bei

laufendem Betrieb statt. Das erfordert ein Höchstmaß an Präzision für die

einzelnen Maßnahmen und die gesamte Logistik. Die Baumaßnahme für DMG stellt

eine spannende Aufgabe dar, mit der wir zu dem Erfolg des Unternehmens, aber

auch zur Stärkung von Hamburg als Standort für Produktion, Forschung und

Entwicklung beitragen möchten."