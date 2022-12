Mit Lightspeed Inventory Betriebskosten und Lebensmittelverschwendung reduzieren (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Lightspeed Inventory

Berlin (ots) - Lightspeed verbessert den Prozess der Bestellung, Nachverfolgung

und Preisgestaltung von Lagerbeständen, das reduziert Lebensmittelabfälle und

Lightspeed Commerce Inc. (https://www.lightspeedhq.de) (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD),Anbieter einer globalen All-in-one Handelsplattform zur Vereinfachung,Skalierung und Herstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse, gibt heute dieEinführung seines neuen Produkts Lightspeed Inventory bekannt, das vollständigin das Kassensystem Lightspeed Restaurant(https://www.lightspeedhq.de/kassensystem/restaurant/lightspeed-restaurant/)integriert ist.Weniger Lebensmittelabfälle mit Lightspeed InventoryDie neue Bestandsverwaltung, Lightspeed Inventory, bietet Restaurants einebessere Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre Bestände und ermöglicht esGastronomen, - allein im deutschen Gastgewerbe entstehen pro Jahr 1,9 MillionenTonnen (https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html) * Lebensmittelabfälle - einen wichtigenBeitrag zum nachhaltigen Einsatz von Lebensmitteln zu leisten.Lightspeed Inventory(https://www.lightspeedhq.de/kassensystem/restaurant/inventory/) verfügt übereine effiziente Echtzeit-Kontrolle von Lagerbeständen und ermöglicht esGastronomen, ihren Bestand jederzeit zu überwachen und zu speichern.Mit effizienter Bestandsverwaltung schwierige Zeiten meisternSteigende Energiepreise, höhere Warenpreise und Personalkosten aufgrund derderzeit steigenden Inflation sind eine echte Herausforderung für die gesamteBranche. Viele Betriebe verzeichnen bereits hohe Umsatzeinbußen* im Vergleichzum Vorjahr.Umso wichtiger ist es, dass Gastronomen ihre Bestellungen jetzt variabelanpassen können, um die Warenmenge entsprechend der tatsächlichen Anforderungenzu regulieren. Gastronomen können so erheblich an Kosten sparen und gleichzeitigLebensmittelabfälle reduzieren .Die neue Bestandsverwaltung für Lightspeed Restaurant(https://www.lightspeedhq.de/kassensystem/restaurant/) unterstützt auch diePlanung regelmäßiger Bestellungen bei Lieferanten und die Nachbestellungen beiniedrigem Meldebestand, so dass Zutaten automatisch bis zum Mindestbestandaufgefüllt werden. Das Personal braucht jetzt weniger Zeit für dieLagerverwaltung und kann sich stattdessen auf die Bedienung der Gästekonzentrieren."In einer Zeit, in der die Lebensmittel- und Energiekosten in die Höhe schießen,überlegen Restaurants, wie sie ihren Betrieb am besten rationalisieren können,