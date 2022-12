Medienverband der freien Presse Philipp Welte einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt

Berlin (ots) - MVFP-Delegiertenversammlung wählt einstimmig einen neuen Vorstand

| Birgit Arndt ist neues Vorstandsmitglied im Exekutivboard der

Interessenvertretung der Zeitschriftenpresse | Rudolf Thiemann in der

Delegiertenversammlung aus seinem 25-jährigen Ehrenamt verabschiedet und zum

Ehrenvorsitzenden ernannt



Berlin/München, 8. Dezember 2022 - Die Delegiertenversammlung des Medienverbands

der freien Presse (MVFP) hat heute Philipp Welte einstimmig in das Amt des

Vorstandsvorsitzenden der Zeitschriftenverlage gewählt. Der durch eine Reform

aus dem VDZ hervorgegangene Medienverband der freien Presse steht für über 350

Verlage in einer Branche mit mehr als 7.000 Medienangeboten der Publikumspresse,

der Fach- und konfessionellen Medien, und ist damit die größte

Interessenorganisation für die Zeitschriftenpresse in Deutschland und Europa.