Wirtschaft Habeck skizziert Finanzierung für europäische Industrie-Offensive

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will eine neue europäische "industriepolitische Agenda" durch eine Kombination bestehender EU-Fonds und Mitteln auf nationaler Ebene finanzieren. Einer weiteren gemeinsamen EU-Schuldenaufnahme als Reaktion auf den umstrittenen "Inflation Reduction Act" der USA steht der Vizekanzler dagegen zurückhaltend gegenüber.



Das geht aus einem internen, fünfseitigen Papier des Wirtschaftsministeriums hervor, in dem Habeck erstmals konkrete Finanzierungsvorschläge für eine mögliche Antwort Europas auf den 370 Milliarden Dollar schweren US-Investitionsplan skizziert und über welches das "Handelsblatt" in seiner Freitagsausgabe berichtet. Konkret schlägt Habeck ein "europäisches Programm für die Förderung von Transformationstechnologien" vor. Dieses neue EU-Programm solle aus bereits bestehenden "Töpfen kreativ kombiniert werden", heißt es in dem Papier laut mehreren Regierungsvertretern.