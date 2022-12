Gute Ideen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ausgezeichnet (FOTO)

Köln (ots) - Elf Unternehmen konnten sich über Preise und Auszeichnungen freuen.

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)

zeichnete sie für gute Lösungen im Arbeitsschutz mit dem Präventionspreis aus.

Überreicht wurden die Trophäen und Urkunden am 8. Dezember in Köln.



Prämiert wurden sowohl technische Verbesserungen wie auch organisatorische

Maßnahmen. Auch ein Podcast und ein Quiz schafften es auf das Siegertreppchen.

"Gemeinsam ist allen Preisträgern, dass sie im Arbeitsschutz deutlich mehr

gemacht haben, als der Gesetzgeber fordert", sagt Johannes Tichi, Vorsitzender

der Geschäftsführung der BG ETEM.





Drei PreisträgerDer mit 10.000 Euro dotierte erste Preis geht an die Schäfer Elektronik GmbH ausAchern, die einen Passwortschutz für ihre Kreissägen entwickelt haben. Durch denPasswortschutz wird erreicht, dass ungeschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdie Kreissägen nicht benutzen.Mit einer Laserbereichsmarkierung überzeugte die Nobo Automotiv System GermanyGmbH aus Überherrn die Jury. Transportiert ein Kran schwere Lasten, wird einerotblinkende Markierung auf dem Boden aktiviert und warnt Mitarbeitende. DerJury war das einen zweiten Platz (5.000 Euro) wert.In Umspannwerken gibt es häufig eine Vielzahl an Mittelspannungsfeldern. DieWestnetz GmbH aus Dortmund hat ein Gerät entwickelt, das Alarm schlägt, wenn dieTür eines unter Spannung stehenden Mittelspannungsfeldes geöffnet wird. DieseEntwicklung belohnt die Jury mit 3.000 Euro und einem dritten Platz.Acht AuszeichnungenInsgesamt acht Unternehmen haben Auszeichnungen im Wert von 2.000 Euro erhalten.Diese gehen an:- Ademco 2 GmbH aus Lotte für eine Checkliste zur Beurteilung derArbeitsbedingungen im Homeoffice.- Berliner Wasserbetriebe für eine Schlaucheinlauftonne, die das gefahrloseBefüllen von Schächten erlaubt.- BSH Hausgeräte GmbH, Traunreut für den "Sicherheitsimpuls" - einen Onepager zuaktuellen Unfällen und allgemeinen Arbeitsschutzthemen.- Bosch Sicherheitssysteme Montage und Service GmbH, Arnstadt für einenunternehmensinternen Podcast zur Arbeitssicherheit.- J.H. Ziegler GmbH, Achern für ein variables Förderband zur Beladung vonContainern- Omexom GA Nord GmbH, Magdeburg für ein Quiz zu Arbeitssicherheitsfragen Siemens AG Frankfurt am Main, Schaltanlagenwerk, für die Projektion vonGefahrensymbolen an Fußgängerquerungen über Fahrstraßen innerhalb von Gebäuden- WERMA Signaltechnik GmbH & Co. KG, Rietheim-Weilheim für die Lärm- undSchwingungsreduktion in der Stanzerei durch den Einsatz von luftgefedertenIsolatoren.Außerdem erhalten alle Mitarbeitenden, die an der eingereichten Maßnahme in derPraxis beteiligt waren, 500 Euro. Ab fünf Beteiligten wird eine Teamprämie von2.000 Euro vergeben.Hintergrund PräventionspreisDer Präventionspreis der BG ETEM wird seit 2008 alle zwei Jahre vergeben. Mitdem Preis zeichnet die BG ETEM Maßnahmen und Projekte aus, die Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit voranbringen. Bei der achten Runde im Jahr 2022beteiligten sich 85 Unternehmen mit Einreichungen. Informationen zu deneinzelnen Beiträgen gibt es im Internet unter www.bgetem.de/praeventionspreis(https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis) .Für die nächste Runde können sich Mitgliedsunternehmen der BG ETEM sofortbewerben. Die nächste Preisverleihung findet voraussichtlich im Dezember 2024statt.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für 4,3 MillionenBeschäftigte in gut 224.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie umRehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Fürihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für diegesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber denBeschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.