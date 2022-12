Dragonfly Therapeutics gibt Verabreichung der ersten Dosis an Patienten in Phase-I-Studie mit dem auf EGFR wirkenden TriNKET® bekannt

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly gab diese Woche außerdem

bekannt, dass sein erstes TriNKET, das auf HER2 wirkende DF1001, die Phase II

erreicht hat. In der Studienphase I war DF1001 gut verträglich und zeigte

vielversprechendes klinisches Ansprechen mit einer Reduzierung der

Tumorbelastung bei mehreren Tumorarten, auch bei Patienten mit niedriger

HER2-Expression und intensiver Vorbehandlung.



Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly" oder das Unternehmen), ein

Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, hat heute

bekannt gegeben, dass der erste Patient in einer Phase-I/II-Studie mit dem

firmeneigenen EGFR-Targeting TriNKET behandelt wurde.