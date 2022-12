Das Waschmaschinengeschäft von CHiQ verzeichnet in Australien und Europa ein starkes Wachstum

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - im Jahr 2022 führte CHiQ sein Sortiment an

Waschmaschinen in Australien, Europa und Südostasien ein. Seitdem ist der Absatz

von verschiedenen Modellreihen der Waschmaschinen, auch bei Laufrad- und

Trommelmodellen, deutlich gestiegen. Die Einführung der Waschmaschinen in den

wichtigsten Märkten ist ein wichtiger Bestandteil der Markenstrategie Smart Home

und komplettiert das Angebot an CHiQ-Haushaltsgeräten außerhalb des

Heimatmarktes China, was die Wettbewerbsfähigkeit der Marke weiter stärkt.



Seit Anfang des Jahres hat CHiQ seine strategischen Partnerschaften in wichtigen

Märkten weiter ausgebaut. Zudem heben sich die Geräte durch ihr ultraflaches

Design, das sich in jede Einrichtung perfekt einfügt, und die innovative

Ein-Tasten-Bedienung von der Konkurrenz ab. Deshalb sind die CHiQ Waschmaschinen

bereits eine feste Größe auf den führenden globalen Handelsplattformen und

werden von den Kunden weltweit akzeptiert. In Australien sind

CHiQ-Waschmaschinen sowohl in Ladengeschäften als auch auf

E-Commerce-Plattformen wie Betta, AOL, The Good Guys, und JB Hifi allgemein

erhältlich. In Europa, wo CHiQ seine Waschmaschinen in Frankreich, Deutschland,

Italien, Spanien und Polen verkauft, gehört die Produktpalette zu den

meistverkauften Hausgerätemarken auf der großen E-Commerce-Plattform Amazon.