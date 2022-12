Ochama von JD.com stockt seine Abholstellen auf mehr als 120 Standorte mit Ladengeschäften in Europa auf

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - ROTTERDAM, Niederlande, 9. Dezember

2022 /PRNewswire/-- Ochama, die B2C-Omnichannel-Einzelhandelsmarke von JD.com in

Europa, gab bekannt, dass sie in den letzten zwei Wochen weitere 26 Abholstellen

in Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden eröffnet hat. Damit

erstreckt sich das Netzwerk von Abholstellen des Einzelhändlers auf über 120

Standorte in den genannten Ländern. Dank der neu hinzugekommenen Abholpunkte

können die Kunden in Deutschland und Belgien nun frische und tiefgekühlte

Lebensmittel, die von Ochama (https://www.ochama.com/) angeboten werden, genauso

genießen wie die Kunden in den Niederlanden, wo Ochama ins Leben gerufen wurde.



Durch die Ausweitung der Abholstellen können sich mehr Verbraucher an einem noch

einfacheren und bequemeren Einkaufserlebnis bei Ochama erfreuen. "Durch die

Nutzung der automatisierten Lagerhaltung und der Beschaffungsmöglichkeiten in

den Lieferketten von JD.com kann Ochama hochwertige Produkte zu

wettbewerbsfähigen Preisen in vielen verschiedenen Kategorien anbieten", sagte

Lei Ling, Executive bei Ochama. "Abholstellen erhöhen die Effizienz der

Auftragsabwicklung bis zum nächsten Tag und ermöglichen es den Kunden, die

Dinge, die sie benötigen, genau dann zu bekommen, wenn sie sie am meisten

brauchen, ohne dass sie im Voraus planen oder zu Hause auf die Lieferung warten

müssen."