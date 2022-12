Wirtschaft Bauministerin hält an 400.000-Wohnungen-Ziel fest

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der sich mehrenden Krisenzeichen in der Baubranche hält Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) weiter an dem Vorhaben fest, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. "Der Bedarf ist groß, deswegen lasse ich auch von diesem Ziel nicht ab. Gerade jetzt, wo auch noch Menschen zusätzlich gekommen sind", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



Geywitz räumte ein, dass die aktuelle Situation am Bau herausfordernd sei. "Wenn es jemals eine Zeit gab, die für den Bau so schwierig war, dass es ein eigenes Bauministerium braucht, dann sicherlich jetzt", sagte sie.