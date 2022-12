FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0573 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0519 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug bereits den dritten Handelstag in Folge Auftrieb verliehen hat. Hintergrund sind unter anderem Lockerungen der harten Corona-Maßnahmen in China. Die Hoffnung auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stützte an den Finanzmärkten die Risikofreude, was den Dollar belastet.