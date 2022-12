Die höheren Tiefs aus der jüngsten Vergangenheit sind ein eindeutiges Zeichen für eine bullische Kontraktion im Soja-Future, ein Anstieg über 1.500 US-Cents könnte schlagartig Kurspotenzial an 1.575 US-Cents freisetzen und damit einen Teil der in Sommer gerissenen Kurslücke schließen. Aber selbst für diese kurze Wegstrecke würde sich bereits ein Long-Investment mit einem entsprechend hohen Hebel anbieten und könnte eine überdurchschnittliche Rendite einbringen. Geht es dagegen unter 1.400 US-Cents mit Soja abwärts, würden unmittelbare Abwärtsrisiken auf 1.352 und darunter 1.305 US-Dollar drohen.

Fazit

Sobald ein solider Schlusskurs oberhalb von 1.500 US-Cents beim Soja-Future vorliegt, steigen die Chancen auf einen Anstieg an 1.575 US-Cents merklich an und können für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV8XNE genutzt werden. In diesem Fall könnte der Investor eine Rendite von 90 Prozent erzielen, Ziel des Scheins läge am Ende bei entsprechend 1,89 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden, zeitgleich aber auch den Bereich von vorläufig 1.465 US-Cents nicht überschreiten. Ein geeigneter Stopp-Kurs ließe sich dann im Schein bei 0,75 Euro ableiten. Als Anlagehorizont es sind nur wenige Wochen vorgesehen, eine engmaschige Beobachtung bleibt daher unerlässlich.