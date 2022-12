Gestern hatte der Markt bereits eine dreitägige Verlustserie mit einem Mini-Plus gestoppt. In New York führten die am stärksten zinsabhängigen Aktien aus dem Technologiesektor die Gewinnerliste an.

Schnäppchenjäger steigen auf dem aktuellen Niveau ein und hoffen heute auf neue Hinweise auf eine nachlassende Inflation in den USA. Im Fokus stehen die Erzeugerpreise, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Die Daten dürften wichtige Hinweise auf die Richtung geben, in die sich die Inflation in den kommenden Wochen entwickeln wird. Sie sollten damit auch die letzte Sitzung der US-Notenbank dieses Jahres in der kommenden Woche mitprägen.