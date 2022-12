Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - Konsument:innen sind durch Inflation und hohe Energiepreisetief verunsichert und geben insgesamt deutlich weniger Geld aus. So sinkt dasdurchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke um 40 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Um Geld zu sparen, haben viele ihren Weihnachtskauf an den Rabatttagenim November getätigt - Stichwort Black Friday. Lediglich die ThemenNachhaltigkeit und Ökologie trotzen dem Trend. Das ist das Ergebnis deralljährlichen Konsumentenbefragung des IIHD-Instituts und derUnternehmensberatung BearingPoint zum Status des diesjährigenWeihnachtsgeschäfts auf Deutschlands meist frequentierten Einkaufsstraßen.Das diesjährige Weihnachtsgeschäft steht im Zeichen von Inflation, Energiekriseund Lieferkettenproblemen. Für den stationären Einzelhandel - der seit vielenJahren von einer Krise in die nächste rutscht - droht der Kollaps. BearingPointund das IIHD-Institut gehen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft in denGeschenke-relevanten Produktkategorien erstmals seit zehn Jahren von einemUmsatzrückgang aus. Prognostiziert wird ein Minus von insgesamt (stationär undonline) 2,1 Prozent (nominal) - unter Berücksichtigung der prognostiziertenInflationsraten ergibt sich preisbereinigt damit sogar ein Umsatzrückgang vonganzen 11,4 Prozent.Trend zum Online-Weihnachten - Verbraucher:innen wollen 60 Prozent ihresWeihnachtsbudgets online ausgebenDie durchweg alarmierende Entwicklung der Konjunktur-, Handels- undKonsumindikatoren lässt laut BearingPoint und IIHD auf ein Umsatzvolumen von84,2 Milliarden Euro schließen. Nach einem starken Umsatzanstieg des stationärenNon-Food-Einzelhandels im Vorjahr von 11,0 Prozent, ist in diesemWeihnachtsgeschäft von einem deutlichen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent (nominal)auszugehen, so die Studie. Für den Online-Handel hingegen prognostizierenBearingPoint und IIHD ein nominales Umsatzplus von 4,8 Prozent.Zudem planen die befragten Konsument:innen, mehr als 60 Prozent ihresWeihnachtsbudgets im Online-Handel auszugeben, was einer Zunahme desOnline-Anteils von 13 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.Makroökonomische Indikatoren und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zeichnen eindüsteres BildDie Entwicklung des diesjährigen Weihnachtsbudgets der deutschen Bevölkerungzeichnet ein deutliches, alarmierendes Bild. Krieg inmitten Europas, massivgestiegene Energiepreise und enorme Preiserhöhungen - auch für Nahrungsmittel -verunsichern die Menschen und wirken auf deren Konsumverhalten ein.