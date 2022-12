Mehr als 100 Millionen Pfund Strafe gegen Santander in London

Ask 0,21

LONDON (dpa-AFX) - Wegen Fehlern bei der Bekämpfung von Geldwäsche muss die britische Tochter der spanischen Großbank Santander 107,8 Millionen Pfund (125 Mio Euro) Strafe zahlen. Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) teilte am Freitag mit, es gebe "ernsthafte und andauernde Lücken" bei Santander UK.

