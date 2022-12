Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Personalmangel an Kliniken hat sich in den letzten Jahrennoch einmal drastisch verschärft. Außerdem kämpfen Krankenhäuser mit rasantsteigenden Energiepreisen. Dieser explosive Mix stellt die momentaneAusgangslage dar, mit der Ärzte, Führungs- und Pflegefachkräfte täglich in ihremArbeitsalltag zu tun haben. Wie es trotzdem gelingen kann, qualifiziertesPersonal für offene Stellen zu gewinnen, weiß Dirk Bachmann von derPersonalberatung FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING.Erst kürzlich wies der Marburger Bund darauf hin, dass sich infolge einerdrohenden Ruhestandswelle der Ärztemangel in den kommenden Jahren dramatischzuspitzen wird. Denn rund 90.000 Mediziner werden in naher Zukunft in Rentegehen. Dabei handelt es sich um ein Fünftel der gesamten Ärzteschaft in derBundesrepublik. Für Kliniken, die in der aktuellen Energiekrise ohnehinerhebliche finanzielle Mehrbelastungen zu stemmen haben, bedeutet dies eine nochnie dagewesene Herausforderung. Mit seiner Agentur FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING hilft Dirk Bachmann Kliniken seit mehr als 10 Jahren dabei, passendeBewerber für ihre offenen Stellen zu finden. Ohne eine grundsätzlicheNeuausrichtung der Gesundheitspolitik bleibt das Problem allzu oft an derPersonalabteilung einzelner Krankenhäuser hängen, denen jedoch sowohl dietechnischen als auch personellen Ressourcen fehlen, das Problem richtiganzugehen. Es ist daher häufig unumgänglich, externe Hilfe in Anspruch zunehmen. Die FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING Agentur verfügt über einflächendeckendes Netzwerk und unterstützt Kliniken auf diese Weise zügig bei derSuche nach geeigneten Bewerbern. Wie Kliniken ihre Attraktivität erhöhen können,um gezielt Bewerber auf sich aufmerksam zu machen, hat der Experte im Folgendenzusammengefasst.Realistische Beurteilung der AusgangslageUm die aktuelle Kostenexplosion überschaubarer zu machen, müssen sich Klinikenüber ihre Ausgangslage im Klaren sein. Bei den Ausgaben gilt es, vor allem zweiFaktoren zu berücksichtigen, die Krankenhäuser in die Verlustzone treiben.Einerseits sind es die eklatant gestiegenen Preise für Energie, andererseits dienach wie vor hohen Kosten für Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz. Einedurchschnittliche Reha-Klinik mit 250 Betten muss in der derzeitigen Lage mitVerlusten im hohen sechsstelligen Bereich rechnen. Für viele Einrichtungenbedeutet dies das Aus von energieintensiven Abteilungen, wie beispielsweiseSchwimm- und Therapiebecken. Außerdem sind nach wie vor die Folgen derCovid-Pandemie zu spüren: Hygienemaßnahmen und Aufwendungen für denInfektionsschutz führen in vielen Klinken zu immer höheren Kosten. Aufgrund