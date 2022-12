München (ots) -



- Pkw-Halter*innen, die 12.000 km statt 16.000 km im Jahr zurücklegen, zahlen

16,3 Prozent weniger

- Sonderkündigungsrecht: Kfz-Versicherung auch noch im Dezember wechseln und

sparen



Die jährliche Fahrleistung hat erheblichen Einfluss auf den Beitrag der

Kfz-Versicherung. Versicherte, die mit ihrem Pkw nur 12.000 km anstatt 16.000 km

jährlich zurücklegen, zahlen durchschnittlich 16,3 Prozent weniger.





"Wer weniger fährt, zahlt auch in der Regel weniger Beitrag für dieKfz-Versicherung" , sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen beiCHECK24. "Haben Verbraucher*innen innerhalb der Versicherungslaufzeit wenigerKilometer mit dem Auto zurückgelegt als erwartet, sollten sie das ihremVersicherer melden. Häufig erstatten Versicherer zu viel gezahlte Beiträgerückwirkend."Eine Beispielberechnung für eine Vollkaskoversicherung über alle im CHECK24Kfz-Versicherungsvergleich verfügbaren Tarife zeigt, dass der durchschnittlicheBeitrag mit abnehmender Fahrleistung stufenförmig sinkt.1) Viele Versicherernutzen zur Beitragsberechnung einheitliche Kilometergrenzen. Verbraucher*innensparen beim Kfz-Versicherungsbeitrag, wenn sie die Fahrleistung nicht zugroßzügig einschätzen."Verbraucher*innen müssen aber in jedem Fall wahrheitsgemäße Angaben machen,sonst riskieren sie ihren vollständigen Versicherungsschutz" , sagt MichaelRoloff.Sonderkündigungsrecht: Kfz-Versicherung auch noch im Dezember wechseln undsparenVersicherungsnehmer*innen können ihre Kfz-Versicherung auch noch nach demWechselstichtag am 30. November kündigen, wenn der bisherige Versicherer denBeitrag erhöht."Verbraucher*innen haben immer dann ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht, wennder Versicherungsbeitrag ohne eigenes Verschulden steigt" , sagt Michael Roloff."Damit können sie auch nach dem 30. November in eine günstigere Kfz-Versicherungwechseln. Die Frist für die Sonderkündigung beginnt ab Erhalt derBeitragsrechnung."Ein Sonderkündigungsrecht gilt auch bei versteckten Beitragserhöhungen. Das istder Fall, wenn der Kfz-Versicherungsbeitrag zwar sinkt, aber nicht so stark, wiees den Verbraucher*innen aufgrund einer besseren Schadenfreiheitsklassezustünde. Hierauf muss der Versicherer in der Beitragsrechnung hinweisen. ObVerbraucher*innen das Recht auf eine außerordentliche Kündigung haben, erfahrensie am einfachsten mit dem Sonderkündigungsrechner(https://www.check24.de/kfz-versicherung/sonderkuendigungsrecht/) von CHECK24.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen dieCHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Vorstellungsgespräch per