In den letzten Wochen hat sich der Dax deutlich stärker gezeigt als etwa der US-Tech-Index Nasdaq. Warum ist das so? Entscheidend ist zu verstehen, dass an den Märkten ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat: vom Inflations-Traade zum Rezessions-Trade. In Zeiten durch Liquidität der Notenbanken geschürter großen Euphorie spielen Bewertungen nur eine untergeordnete Rolle - Zukunftshoffnungen sind das entscheidende Kriterium. Kommt dagegen eine Rezession und ist Geld durch Zinsanhebungen teuerer, dann spielen Bewertungen wieder die Hauptrolle. Und da ist der Dax und andere eruropäische Indizes deutlich günstiger bewertet als etwa Nasdaq-Titel. In diesem Jahr 2022 endete ein Jahrzehnt der starken outperformance der US-Märkte - es merkt nur kaum jemand. In Europa ist Rezession und Krise bereits eingepreist - bei den US-Märkten hingegen nicht..

Hinweise aus Video:

