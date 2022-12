ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Credit Suisse haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt kletterten sie um 2,2 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Titel um 3,2 Prozent zugelegt. Im zu Ende gehenden Jahr 2022 stehen die Titel allerdings noch über 60 Prozent im Minus. Das Allzeittief markierten sie bei 2,654 Franken am 1. Dezember.

Am Markt zeigte man sich erleichtert, dass die Kapitalerhöhung durch bestehende Aktionäre gut gelaufen ist. So wurden 98,2 Prozent der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Insgesamt nimmt die Großbank im Rahmen der Kapitalerhöhung wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken ein. Sie hat ihr Kapital so in zwei Schritten um rund 4 Milliarden aufgestockt.