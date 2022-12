Das Unternehmen bietet innovative Technologien, um Obst und Gemüse auf umweltfreundliche Weise länger frisch zu halten. Welches Potenzial in den patentgeschützten Verfahren der Gesellschaft stecken, zeigt eine neue Studie zur Lebensmittelverschwendung in der EU.

„Die Zahlen sind schockierend“, sagt Dan Sztybel. Der CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods bezieht sich auf den aktuellen Bericht „No Time to Waste“ der Umweltorganisation Feedback EU. Demnach gehen in der Europäischen Union jedes Jahr rund 153 Millionen Tonnen Lebensmittel durch Verschwendung verloren. Laut der Studie kostet deren Entsorgung den Unternehmen und Haushalten in der EU jährlich schätzungsweise 143 Milliarden Euro und verursacht darüber hinaus mindestens sechs Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. „Das sind unhaltbare Zustände, gerade auch mit Blick auf die rasant gestiegenen Lebensmittelpreise", so Sztybel. Er geht davon aus, dass die Vermeidung von solchen Missständen weiter stark an Bedeutung gewinnen wird. Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie, betont Sztybel, sei ein globaler Megatrend.

Save Foods bietet nachhaltige Frischhaltelösungen

Save Foods ist ein junges börsennotiertes US-Agrar- und Ernährungstechnologie-Unternehmen, das patentgeschützte Lösungen entwickelt hat, um Obst und Gemüse ohne den Einsatz von Pestiziden länger frisch zu halten. „Entsprechende Pilotprojekte verliefen erfolgreich und lassen ein steigendes Einsatzspektrum erwarten“ erklärt Dan Sztybel. Bei den Verfahren der Gesellschaft werden Obst und Gemüse nach der Ernte mit einer speziellen Mischung aus natürlichen Speisesäuren und Oxidationsmitteln behandelt. Selbst sensible Früchte wie Avocados, Zitrusfrüchte oder Beeren bleiben dadurch schädlingsfrei und länger frisch. Ein wichtiger Punkt: Die Save-Foods-Technologie lässt sich problemlos und kostengünstig in bestehende Ernte- und Verpackungssysteme in der Nahrungsmittelindustrie einbetten.

Der Handlungsdruck auf die EU wächst

„Für die europäische Landwirtschaft bergen umweltfreundliche Frischhalteverfahren eine große Chance“, erklärt Sztybel. „Die Ziele des Green Deal – die Lebensmittelverschwendung in der EU bis zum Jahr 2030 um die Hälfte zu reduzieren ­– können eingehalten und dabei sogar noch Kosten gespart werden“. Inzwischen hat eine aus 43 internationalen Organisationen aus 20 EU-Ländern bestehende Bewegung auf die in der „No Time to Waste“-Studie dargelegten Missstände reagiert und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Der Appell richtet sich an die EU-Kommission, rechtlich verbindliche Zielvorgaben für die Mitgliedstaaten einzuführen. Gefordert wird ein juristisches Regelwerk, das noch im nächsten Jahr von Brüssel verabschiedet werden soll. Sollte die EU die Initiative aufgreifen und umsetzen, wäre dies die weltweit erste Rechtsvorschrift dieser Art.