Deutschland setzt weniger Treibhausgase ein

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr weniger fluorierte Treibhausgase eingesetzt worden - die Menge der insgesamt freigesetzten Treibhausgase nahm wohl dennoch zu. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sank die Menge der in Deutschland eingesetzten fluorierten Treibhausgase um neun Prozent: von 7,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2020 auf 7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2021.

Da fluorierte Treibhausgase überwiegend in geschlossenen Systemen wie zum Beispiel in Klimaanlagen verwendet werden, tritt eine Gefährdung bei der Freisetzung auf. Insofern steht die in einem Jahr eingesetzte Menge an fluorierten Treibhausgasen nicht in direktem Zusammenhang mit der freigesetzten Menge dieser Gase.