Österreichischer 'Steirerkrimi' macht das TV-Quotenrennen

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Krimireihe "Steirerkrimi" hat am Donnerstagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer angelockt. Um 20.15 Uhr sahen 6,4 Millionen die Folge "Steirergeld". Das entspricht einem Marktanteil von 24,1 Prozent. Das ZDF kam mit der Benefiz-Gala "Die schönsten Weihnachts-Hits" auf 3,85 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent). Vox strahlte den US-Film "The Green Mile" aus und zog damit 1,4 Millionen (6,7 Prozent) an.

Sat.1 setzte auf die Spielshow "Geh aufs Ganze!" - damit verbrachten 1,36 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent) den Abend. RTL zeigte die Show "Lego Masters - Winterchampion" und verbuchte 1,13 Millionen (4,4 Prozent). ProSieben erreichte mit der Show "Schlag den Besten" 1,09 Millionen (4,5 Prozent). RTLzwei verbuchte mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 510 000 Zuschauer (2,0 Prozent)./rin/DP/stw