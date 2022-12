Fondsvermögen verringerte sich um -2,2% auf rund 198,6 Mrd. Nachhaltigkeitsfonds zeigen weiterhin signifikanten Zuwachs.

Wien (APA-ots) - Österreichische Fonds verwalteten zum Ultimo des 3. Quartals 2022 ein Vermögen[1] von 198,6 Mrd., ein Minus von 2,2% oder -4,4 Mrd. gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem historischen Rekordwert zu Anfang des Jahres mit 230,7 Mrd., bedeutet das einen Rückgang um -32,1 Mrd. oder -13,9%. Der Großteil der Vermögensverluste entfiel dabei auf Kurswertrückgänge von Wertpapieren wegen der massiven wirtschaftlichen Turbulenzen in Folge des Angriffskrieges Russlands auf sein Nachbarland Ukraine; lediglich ein Minus von 122 Mio. Die zum Stichtag in Österreich zugelassenen 14 Kapitalanlagegesellschaften[2] (KAG) und 59 Alternativen Investmentfonds Manager[3] (AIFM) boten zu diesem Zeitpunkt 881 "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW), wie Investmentfonds europarechtlich bezeichnet werden, sowie 1.198 Alternative Investmentfonds (AIF) an; das waren um vier AIFM mehr als im Vorquartal, 11 OGAW weniger und 47 AIF mehr. Dies geht aus dem heute veröffentlichten "Quartalsbericht Q3 2021 Asset Management" der Finanzmarktaufsicht FMA hervor.



Zuwächse in allen Fondskategorien