UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas von 210 auf 225 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurzfristige Bedenken seien nun allem Anschein nach in der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers eingepreist, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzungen für 2022 und 2023 nach dem schwachen dritten Quartal und der geringeren Profitabilität im laufenden Jahr deutlich. Ihre Schätzungen für 2024 dagegen ließ sie weitgehend unverändert, hob aber ihre mittelfristigen Prognosen an./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 21:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 26,64EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Supriya Subramanian

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 210

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m