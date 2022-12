Münster (ots) - Pandemie, Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und dieInflation - die Stimmung in der Versicherungsbranche hat sich zum Ende desJahres deutlich eingetrübt. Dennoch zeigt sich die deutsche Assekuranzangesichts ihrer soliden Entwicklung in den Vorjahren grundsätzlich krisenfest.Über einen Zeitraum von zehn Jahren waren verschiedene Versichererunterschiedlicher Größe mit hohen Wachstumsraten und überdurchschnittlicherProfitabilität erfolgreich. Gleichzeitig hat das Schadenmanagement in allenOrganisationen nochmals deutlich an Bedeutung gewonnen. Zu diesem Ergebnis kommteine aktuelle Studie von zeb. Die Strategie-, Management- und IT-Beratung hat inder vierten Ausgabe ihrer Versicherungsstudie untersucht, wie deutscheVersicherer aufgestellt sind, und dafür u. a. Umsatz sowieProfitabilitätskennzahlen betrachtet. Zusätzlich wurden Stellhebel fürOptimierungen identifiziert.Dr. Jan Hendrik Sohl , Partner bei zeb: "Deutsche Versicherer sind trotzschwieriger Rahmenbedingungen aktuell erstaunlich solide aufgestellt. Allerdingshaben die andauernde Pandemie und steigende Umweltschäden Spuren hinterlassen.Vor allem Schaden- und Unfallversicherer, aber auch Lebensversicherer hattenhier zu kämpfen. Weniger betroffen waren die Krankenversicherer. Sie sind bishervergleichsweise unbeschadet durch die Krise gekommen."Fokussierte Geschäftsmodelle zahlen sich ausDie Studie zeigt im Detail, dass es bei den untersuchten Erstversicherern miteinem Prämienvolumen von über 50 Millionen Euro durchaus kleinere Championsgibt, die überdurchschnittliches Wachstum mit einer überdurchschnittlichenProfitabilität verbinden konnten. Lag das durchschnittliche Wachstum z. B. beiSchaden- und Unfallversicherern über die letzte Dekade jährlich bei mindestens3,5 Prozent und die durchschnittliche Combined Ratio bei unter 94,7 Prozent,schnitten die Champions hier deutlich besser ab. Nur vier überdurchschnittlichprofitabel gewachsene Versicherer hatten einen Marktanteil von mehr als 2Prozent.Dieter Kipp , Partner bei zeb, erläutert: "Kleinere Wachstums- undProfitabilitätschampions besetzen oft Nischen. Sichtbar wird dies vor allem beiden Schaden- und Unfallversicherern. Ihre bemerkenswerten Erfolgsgeschichtenbasieren auf einer fokussierten Produkt- sowie einer klaren Digital- undVertriebsstrategie. Ein anderes Bild ergibt sich im SegmentLebensversicherungen. Hier konnten vor allem größere Versicherer punkten. ImKrankenversicherungsgeschäft dagegen hatten die Marktführer trotz Marktwachstumzu kämpfen. Kleine und mittelgroße Versicherer waren hier erfolgreicher. Sie

