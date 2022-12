Gemessen in US-Dollar, würden die führenden wirtschaftlichen Länder im Jahr 2075 voraussichtlich China, Indien, die USA, Indonesien und Deutschland sein (in dieser Reihenfolge). "Interessanterweise wird erwartet, dass das potenzielle BIP-Wachstum der USA zu diesem Zeitpunkt wesentlich schneller sein wird als das Chinas, was auf die besseren demografischen Aussichten der USA zurückzuführen ist", heißt es in dem 45-seitigen Bericht.

Auch Nigeria, Pakistan und Ägypten könnten dank des raschen Bevölkerungswachstums bis dahin zu den größten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen – wenn sie "geeignete politische Maßnahmen und Institutionen" einführen.