Bayer - Jetzt neue Erholung?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien sind direkt am 50er-EMA nach unten durchgebrochen, die Lage hat sich damit weiter eingetrübt. Setzt sich die Abwärtsdynamik weiter fort, könnte es auch zu einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart kommen. In diesem Fall würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden."

Bisher können sich die Papiere aber leicht unter dem 50er-EMA fangen. Kommt es zu einem erneuten Kursanstieg und Hochlauf über den 10er-EMA, wäre mit einem Anstieg bis zum 10er-EMA im Tageschart 53,60 Euro zu rechnen. In diesem Bereich könnten die Papiere von Bayer dann wieder nach unten abdrehen und die Abwärtsbewegung fortsetzen. Gelingt doch ein weiterer Anstieg, wäre bei 54,00 Euro mit dem 200er-EMA im Tageschart bereits der nächste Widerstand zu sehen.