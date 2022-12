Porsche Lifestyle Group ernennt neuen Chefdesigner / Wechsel an der Design-Spitze der Porsche Lifestyle Group (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG hat die Position des

Chefdesigners zum 01.04.2023 neu besetzt. Auf Roland Heiler, den langjährigen

CDO der Porsche Lifestyle Group und Geschäftsführer der Porsche Design GmbH,

folgt Carsten Monnerjan. Als neuer Geschäftsführer der Porsche Design GmbH wird

er das Kreativteam im Studio F. A. Porsche in Zell am See leiten. Im Fokus

steht, die zukünftig noch engere Zusammenarbeit der weltweiten Porsche Design

Studios in Zell am See, Berlin, Los Angeles, Shanghai und Ludwigsburg sowie mit

dem Style Porsche Studio in Weissach voranzutreiben.



"Es ist großartig, dass wir Carsten Monnerjan für die Nachfolge als Designchef

der Porsche Lifestyle Group gewinnen konnten. Mit ihm haben wir die ideale

Besetzung für diese Position gefunden. Durch seine vorherigen beruflichen

Stationen hat er stets an der Schnittstelle zwischen Automobil- und

Lifestyle-Produktdesign gearbeitet und hierbei umfangreiche internationale

Erfahrungen sammeln können. Dies ist sowohl für das Design unserer Marke als

auch für Industriekunden der Studios F. A. Porsche von großem Interesse", sagt

Stefan Buescher, CEO der Porsche Lifestyle Group.