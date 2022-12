Wir blicken mit unserem Händler Erdem auf die Erzeugerpreise im Detail, die Termine der Notenbanken und das große Chartbild im DAX vor dem Wochenende. Sehr gut etabliert hat sich die neue Porsche-Aktie, die seit dem IPO um rund 30 Prozent nach oben entwickelt hatte. Sie steigt in einer Woche in die erste Liga an der Deutschen Börse, also in den DAX, auf. Was bedeutet dies für das Ranking und die Bewertung von Volkswagen? Wir ordnen diesen Wert im Umfeld ein und zeigen auch die Porsche Holding im Chartbild, die ihr Momentum anscheinend komplett verloren hat.