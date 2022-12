FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0557 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0519 Dollar festgesetzt.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Anleger warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.